蘇貞昌稱24天解決A7合宜宅污水問題 朱立倫：105年起8次協商

2018-06-06 11:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於機場捷運A7站的合宜住宅，因生活污水排放到新北市新莊區，引發民怨，近來此議題成為選戰攻防焦點，民進黨新北市長參選人蘇貞昌聲稱只花24天就解決問題。市長朱立倫今天駁斥說，市府105年起跟中央與桃園有8次的協商會議，25次公文往來，這是大家努力的成果。

朱立倫今天在市議會受訪表示，市府在105年5月開始，跟中央與桃園有8次的協商會議，25次的公文往來，行政院當時的秘書長陳美伶在105年6月承諾，「行政院會負責」，所以在今年的4月20日，A7的污水廠工程就已經上網發包。他強調，「這個都是在蘇縣長關心這些事情以前的事情」。

朱立倫說，今年5月8日，營建署發函桃園市政府，表示願意補助8000萬元專管費用，蘇貞昌與桃園市長鄭文燦在5月21日宣布完成這件事情（指興建污水廠）。他表示，協調過程都有紀錄跟公文，「這是大家努力的成果，也感謝蘇老縣長的關心」。

媒體詢問，民進黨是否刻意政治操作？朱立倫回應，當時陳美伶應該沒有想到會是這樣的成果，4月20日上網招標A7污水廠案時，大概也沒想到會有這樣的結果。

不過，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞質疑，新北市政府出示的公文只是2年前的會議紀錄，請問這2年來，朱立倫、侯友宜擔任市長及副市長期間，奔走了什麼？

黃韋鈞說，新北市府出示2年前的一紙會議紀錄來回應外界質疑，正是再次突顯朱立倫與侯友宜一貫消極治理作為的態度，他強調，「政府運作不是靠公文往返，解決問題必須要有積極作為」。