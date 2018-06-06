破低價傳言 陳其邁、康裕成吃香蕉挺蕉農

高雄頂級香蕉。（記者王榮祥攝）

2018-06-06 11:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕不能讓低價謠言傷農！高雄市議長康裕成今帶頭，在議會舉辦「愛鄉愛農、議會傳情」活動，購買4千餘公斤頂級香蕉，轉送給有需要的慈善團體，要證明香蕉價錢沒這麼差。民進黨高市長參選人陳其邁也現身會場，呼籲各界別讓人唱衰高雄農作，一起推銷優質高雄水果。

陳其邁進一步指出，不管在國會質詢，或在各種不同場合，他都會把握機會幫忙行銷高雄水果，例如去年十月，他協助美濃蕉農把產品行銷到高雄多個大型民營公司，旗山香蕉更進入台灣高鐵，昨天跟旗山農會討論時，還評估透過國際觀光飯店，推廣晚上品嚐香蕉、有安定睡眠的功能，只要逮到機會，一定把農民權益放第一位。

陳其邁並呼籲行政院農委會，辦理香蕉格外品（次級品）去化作業收購青香蕉，格外品每公斤3元收購，為照顧農民應考慮提高到5元，減少農民損失。

國內蕉價市場紛亂，但高雄香蕉市場價格相對維持穩定，議長康裕成今率議員為旗山香蕉促銷，不僅帶頭吃香蕉，也採買香蕉分贈社福團體，以行動力挺蕉農。

議會採買4500公斤香蕉分送高雄40多個弱勢單位，並由社團法人高雄市慈善團體聯合總會理事長蘇金樹代表接受。

康裕成說，高雄香蕉產地以旗美地區為主，種植面積約1970公頃，占全國種植面積第四大，高雄香蕉質量均佳，價格維持穩定，尤其受到國際市場青睞。

高雄香蕉產區集中在旗、美地區，議會以每台斤約26元價格，直接向旗山型農採買「出口規格」等級香蕉，外觀鮮黃肥美，入口香甜綿密，議長和議員們品嚐後紛紛比起拇指喊讚。

康裕成指出，全國香蕉市場產銷失衡，但高雄香蕉價格仍維持穩定，未如外傳低價，香蕉是一年四季生產的水果，營養價值高，因保存不易及無法久放，希望市民把最佳時機進行品嚐。

農業局長鄭清福則說，高雄香蕉種植面積比民國95年減少20.5%，減緩高雄農民在香蕉產銷失衡所受的衝擊，目前，市府積極朝行銷多角化及農產多元行銷方向邁進，穩定高雄市場。

康裕成強調，高雄香蕉市場雖相對穩定，但希望市府協助蕉農加強行銷，包括輔導出口及製造相關加工品，提升香蕉利用價值，同時密切掌握其他水果產銷情形，隨時進行市場應變，保障果農及消費者的權益。

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