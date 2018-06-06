嘆香蕉銷日不成是因FTA引論戰 謝長廷再列4點回應

謝長廷4日於臉書分析，台灣香蕉銷日不成是因未簽訂FTA。（資料照）

2018-06-06 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣皆連兩年發生香蕉生產過剩問題，謝長廷4日在臉書感嘆，因台灣和日本沒有自由貿易協定（FTA），導致台灣香蕉在日本失去競爭力，引起網友論戰，而謝長廷昨日便於臉書再列4點回應網友疑問。

有網友質疑，香蕉大王吳振瑞時代也有菲律賓、南美洲的香蕉競爭，且也沒有FTA的關稅優惠，為什麼台蕉可以暢銷日本？謝長廷指出，香蕉大王距今40多年，菲律賓和南美的香蕉在栽種技術和品質上有很大提升，不可同日而言，而台灣在1970年代被列為開發中國家的優惠稅率在10多年前已被取消，菲律賓、南美國家則現在享有優惠，所以台灣必須爭取簽訂FTA或類似協定。

談到為何不簽FTA？謝長廷說明，貿易是民間企業間的買賣行為，雙方依交易條件決定，台灣和日本之間關於FTA談判的籌備在前幾年因為禁止東北食物進口而中斷。而針對禁止進口日本東北食物，謝長廷也解釋，若台灣能提出科學根據（例如查出多少超標的食物），禁止是合理可以的，但如提不出（事實上抽查十多萬件從未有超標記錄），只是說日本東北五縣或八縣的食物禁止，那是差別岐視。

最後被問到參加促銷有什麼用？謝長廷也回應，台蕉還是有進口日本，只是數量不多，必須不斷宣傳，提高競爭條件，並改善產銷結構，才能持續擴大數量。