監委要查核四「器官移植」 經長：會請台電說明

2018-06-06 10:44

〔記者黃佩君／台北報導〕核四燃料棒7月將外運，擁核人士批評「可用的東西不用」，監委田秋堇昨表示核四廠自2001年發生採購問題，1號機更因設備故障自2010年陸續移用2號機197項設備，她將啟動調查維護核安。經濟部長沈榮津表示，將會請台電把相關問題弄清楚，對外說明。

核四燃料棒7月將外運，核四去留再度掀起爭議。核能學會昨舉行記者會批評核燃料外送是「可用的東西不用，還要花公帑報廢」。但針對核四自2010年起因1號機屢出問題，大量移用2號機設備，昨監委田秋堇也啟動調查。

田秋堇指出核四廠是2號機先組裝完成、再組裝1號機，但1號機在測試運轉階段就發生許多問題，故障零件就拆取2號機零件使用，「器官移植到不成人形」。

而1號機自2號機移用197項設備因應安檢與測試作業，包括設備故障、磨損、設計修改、功能無法實現、光纖傳輸異常、閥桿彎曲、電纜線損壞、變壓器損壞、海水腐蝕、孔蝕滲漏、儀器受潮、量測不準、無法校正、校驗不合格等。

田秋堇也說，損壞的設備中，有26項重新辦理採購，採購經費是由國家預算支出或由廠商賠償，責任歸屬有待查明。但據她調閱零件清單，發現有些零件採購等待了數年都沒有買到，代表根本已斷貨、買不到零件。她將約詢台電、經濟部和原能會人員，了解相關機關是否疏於監督，影響核能安全。

而對此爭議，沈榮津今表示相關問題將會請台電弄清楚，釐清整理後對外說明。經濟部表示，核四廠燃料棒運出，是依立法院今年1月30日三讀通過、需於109年底前全數移出核四廠燃料的決議辦理。

沈榮津日前也指出，目前核四燃料棒是先運回原廠徵求買主，若剛好有需求的客戶，可馬上處理，此時處理可讓核四資產能夠創造最大價值。