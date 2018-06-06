郝龍斌見汪洋 只提九二共識、未提一中各表

國民黨副主席郝龍斌今天上午與中國全國政協主席汪洋會面。（照片由郝龍斌辦公室提供）

2018-06-06 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕對岸主辦的第十屆「海峽論壇」今天上午舉行開幕式，國民黨副主席郝龍斌率團出席並致詞，會前郝龍斌一行先見中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，郝龍斌致詞時雖然強調國民黨主席吳敦義多次強調「原汁原味的九二共識」，但未提「一中各表」，並將國民黨2014、2016兩次大選挫折，歸咎是台灣社會對「九二共識」的誤解與質疑。

根據國民黨新聞稿指出，郝龍斌在致詞時表示，過去國民黨8年執政能有兩岸關係榮景，主要就是奠定在「九二共識」基礎，吳敦義6年前出席「博鰲論壇」時曾向中國國務院總理李克強提出「求同存異，兩岸和平，講信修睦，民生優先」，正是過去兩岸大交流大合作的寫照。

郝龍斌還說，雖然國民黨歷經2014、2016兩次大選挫折，但該黨仍對「九二共識」主張堅定不移，並列入第二十次全國代表大會政策綱領，因為國民黨是一個堅守誠信的政黨，也相信老祖宗的傳統智慧，講信方能修睦，「吳主席本人多次強調原汁原味的九二共識，就是要彰顯本黨對歷史負責、對人民忠誠的莊嚴態度，要秉持大是大非，來重新贏得人民的信任與託付。」

郝龍斌並表示，該黨欣慰對於兩岸和平的政治基礎，中國大陸方面與國民黨一樣珍惜，並堅持兩岸交流與發展，2月底中國大陸發布的「促進兩岸經濟文化交流合作」31條措施，更將逐步為台灣人民在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，他相信所有心繫兩岸未來的人都希望31條措施能儘速落實，使兩岸雙贏互利，也希望對於在中國大陸台商、台生的應有權益，能夠充分保障，對於兩岸在國民黨執政時期所簽署的23項協議，都能夠貫徹執行。

郝龍斌還說，當前兩岸再度陷入動盪不安，雙方衝突與敵意如螺旋槳般持續升高，形勢日益嚴峻，在此艱難時刻，盼望能夠善用國、共兩黨自2005年「連胡會」以及2015年「馬習會」所累積的默契與互信，在過去開創兩岸和平、合作、交流的成功經驗上，共同為兩岸人民福祉、權益保障、社會經濟活絡、文化傳承創新，繼續奮力向前。