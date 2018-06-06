F16失事持續搜索 目標飛官大體以及黑盒子記憶體

2018-06-06 10:01
今日將持續進行F16的搜索。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕國軍漢光演習F16失事至今日已是第三日，軍警消搜救人員今日持續搜索，新北消防局指出，今日搜索目標將針對飛官大體，以及戰機殘骸，昨日雖找到戰機黑盒子，但缺少關鍵儲存飛行資料的記憶體部份，今日將持續進行搜索。
消防局表示，今早7時於五分山登山口的救災指揮站，集結消防員45名，義消15名;民間救難團體也支援10名人員，3架空拍機，將從墜毀點下切至山林地毯式搜索。
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今日將持續進行F16的搜索。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕國軍漢光演習F16失事至今日已是第三日，軍警消搜救人員今日持續搜索，新北消防局指出，今日搜索目標將針對飛官大體，以及戰機殘骸，昨日雖找到戰機黑盒子，但缺少關鍵儲存飛行資料的記憶體部份，今日將持續進行搜索。
消防局表示，今早7時於五分山登山口的救災指揮站，集結消防員45名，義消15名;民間救難團體也支援10名人員，3架空拍機，將從墜毀點下切至山林地毯式搜索。