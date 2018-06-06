批柯P向藍營靠攏！ 阿扁：「墨綠」鍍成「黑藍」

2016年台北市長柯文哲出席台北凱達格蘭基金會募款餐會。（資料照）

2018-06-06 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今天（6日）上午在臉書公布「新勇哥物語」最新一集，表示台北市長柯文哲逐漸向藍營靠攏，從4年前自稱「墨綠」的柯P，4年後鍍成「黑藍」，「屆時柯市長將不再是政治家了！」

陳水扁在臉書PO出一張在高雄市立美術館草坪和天空的照片，並指這張照片是在描述「台北的天空」，也就是在講2018台北市長選舉的政壇天空，藍天、綠地、白雲就代表「藍中」（丁守中）、「綠智」（姚文智）與白哲（柯文哲）。

對於前副總統呂秀蓮退出民進黨的影響，陳水扁認為，只要總統蔡英文帶領民進黨全力輔選，台北市長參選人姚文智沒有35%也有30%，但如果最後剩下謝系在輔選，其他派系虛委與蛇，其結果可想而知。

陳水扁指出，柯文哲可能脫下白袍、改披藍衫，就像2014年民進黨選擇與柯P合作，2018換成國民黨為了2020選舉利益考量，沒有誰能保證不會發生。陳水扁說，柯文哲游走藍綠、跨越藍綠，柯為了彌補遺失的深綠選票，這1、2年來逐漸向藍營靠攏，態勢愈來愈明顯，「天底下沒有不可能的事。4年前自稱「墨綠」的柯P，4年後鍍成「黑藍」，屆時柯市長將不再是政治家了！」

但陳水扁也說，政壇上沒有所謂的政治家，政治家不過是成功的政客而已，新加坡前總理李光耀就曾說，「他也不是政治家，如果有人自認是政治家，一定要去看精神科醫師！」