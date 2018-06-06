網驚婚紗看板照撞臉潘迎紫 正妹市議員參選人回應啦！

一名男網友貼照發文表示，在路邊看到高雄市議員參選人蔡宜芳，身穿一席白色婚紗，一旁標註「高雄我願意，Yes, I do.」的看板廣告，忍不住傻眼地說，「現在參選人的招式越來越多了」。（圖翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

2018-06-06 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友日前在臉書社團「爆廢公社」貼照發文，表示看到高雄市旗津、鼓山、鹽埕區市議員參選人蔡宜芳，身穿一席白色婚紗，一旁標註「高雄我願意，Yes, I do.」的看板廣告，忍不住傻眼地說，「現在參選人的招式越來越多了」，其他網友見狀，還以為是美魔女潘迎紫現身！對此，蔡宜芳也做出回應。

綜合媒體報導，蔡宜芳表示，感謝眾人賞識，也知道「以前很紅的女明星」潘迎紫，但若能看到不同的新東西，也許更有特色，但她自認為「不太像啦！」

報導指出，蔡宜芳被問到三圍問題時，語帶害羞地要記者別問，並稱不想模糊焦點。但「經過記者打聽」，才知蔡宜芳「擁有30F、23、33的好身材」，只是平時「深藏不露」。

報導提到，蔡宜芳指出，以結婚作為發想，其實是民眾給她的靈感，「因為很多人都問我，啊妹妹你是結婚了沒，我就想說我要嫁給高雄啦，特別一點，不然就拍個婚紗好了，不然每個都是（應指類似的表情、姿勢），好無趣喔」。

報導提及，蔡宜芳也說，民意代表就像一名母親，對待住在轄區內的所有人時，要像「愛自己的孩子一樣」般溫柔堅定。