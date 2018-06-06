前瞻預算解凍案 柯建銘：臨時會擬僅付委、不處理

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照）

2018-06-06 08:13

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院將於下週起召開為期4、5週的臨時會。民進黨團總召柯建銘表示，臨時會除處理優先法案，當務之急就是解凍今年度的中央政府總預算，並通過理流域綜合治理第三期計畫預算；前瞻特別預算解凍案，則僅予付委，留待下會期再處理。

柯建銘說，國民黨團在審查今年度總預算時，提出史無前例的1508件預算凍結案、共凍結733億元；國民黨團又頻將解凍案退回程序委員會而無法付委。直到6月底會期結束時，僅解凍966件、591億元；還有542件、142億元，需在臨時會完成解凍。

至於前瞻基礎建設計畫第一期預算，共10%、108.9億元遭凍結的部分。柯建銘指出，會在臨時會予以付委，但留待下會期再處理；除避免刺激在野黨，執行率屆時也會提升。

此外，柯建銘表示，臨時會還要通過理流域綜合治理第三期計畫預算、行使3位國家通訊傳播委員的同意權投票。也會處理多項優先法案，包括行政院長賴清德期待的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」、「公司法修正草案」、「空氣污染防制法修正草案」、「財團法人法草案」。

以及「都市更新條例修正草案」、「再生能源發展條例修正草案」、「建築法部分條文修正草案」、「礦業法修正草案」、「國家語言法草案」、「社會團體法草案」、「毒性物質化學管理法修正草案」、「文化內容策進院設置條例草案」、「文化創意產業發展法部分條文修正草案」等。

柯建銘表示，這些法案全都需要協商，最後會視優先順序與協商進度，能處理多少算多少。

他指出，除了軍人年改是不得不忍痛面對的改革，這次臨時會處理的議案，都攸關經濟發展、建立幸福家園，有助台灣社會整體提升、進步，若非國民黨團杯葛，早該在法定會期內通過。盼在野黨團能理性面對，別再為反對而反對。

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