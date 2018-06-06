氣質主播參戰 綠新北議員傳上演美女生死鬥...

華視主播彭佳芸離開主播台轉而參政。（翻攝自臉書）

2018-06-06 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕備戰年底選舉，新北市三重蘆洲選區的前民進黨資深議員鄭金隆這次交棒給媳婦、前主播彭佳芸，但由於彭佳芸來不及入黨，只能以無黨籍參選，據稱她加入戰局令綠營現任議員李倩萍、邱婷蔚備感威脅，地方盛傳李、邱兩人向黨內運作「彭佳芸條款」來封鎖彭，形同綠營在新北上演「三姝生死鬥」。

《周刊王》報導指出，新北市三重蘆洲選區共9席議員，民進黨佔了6席，加上時代力量提名1席，加上彭佳芸參戰，泛綠陣營就有8人參選，且綠營6席全提名，未保留禮讓空間給彭佳芸。

報導指出，由於彭的公公鄭金隆強力奧援，彭佳芸的聲勢嚴重威脅到李倩萍、邱婷蔚，且彭宣布參選時，包括游系立委高志鵬、英系羅致政等都出席，雖然此次以無黨參選，但她已多次隨綠營非蘇系議員參加活動，不少選民都知道她是綠營人馬。

報導也提到，彭佳芸的文宣上也出現游錫堃、余天等人站台，文宣引起李倩萍、邱婷蔚陣營不滿，批余天身為市黨部主委，卻帶頭違紀，李倩萍還要求擔任中評委的市議員李余典「處理一下」。

針對傳出「彭佳芸條款」，邱婷蔚表示該案是執委會共識決，非針對特定人士，且黨部活動只讓黨提名人參與是天經地義。彭佳芸則說，她以無黨參選可開拓中間和淺藍票源，不是要搶民進黨席次。