蘇貞昌市政說明會 居然場場都有美少女舉牌

2018-06-05 22:28

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌接連舉辦了10幾場市政說明會，每場說明會上舉牌的美少女，意外成為目光「嬌」點，其中在文宣活動部任職的李庭瑄神似藝人Janet，有「蘇辦小JANET之稱」，在協助民眾加入蘇貞昌官方LINE帳號時，也常遇到人問可否交換個人LINE或電話。

8年級的李庭瑄是蘇辦文宣活動部成員，求學時期，在運動場上活躍，擔任手球的得分手，受過紮實的體育選手訓練，忍耐力十足，面對各種競選活動規劃，絲毫不怕冒險挑戰；好姊妹李怡平受到她影響，偶爾也到說明會上擔任舉牌志工，兩人高挑的身材，亮麗的外型，意外受到注意。

說明會上舉牌，主要是宣傳蘇貞昌的官方LINE帳號，由李庭瑄跟文宣活動部同仁輪流；李庭瑄跟好姊妹李怡平一起登場，兩人放開嗓門喊「歡迎加入蘇貞昌的LINE@，可以跟蘇貞昌本人一對一對話喔」，一點不生澀，活潑親切的笑容，主動幫民眾加LINE的服務，吸引不少人主動趨前詢問「LINE@是什麼？要怎麼加入？如何使用？」

兩人示範操作、教學外，遇到民眾手機沒網路，就當基地台分享自己的熱點，還會遇到熱情的民眾搭訕詢問可否交換兩個人的LINE或電話，李怡平則會開玩笑說「可加入蘇貞昌LINE@問問看喔，或許會有想不到的驚喜喔」！