市府北農查帳 查出給了溪州鄉公所費用3筆共31萬

台北市府今天下午突襲北農查帳，查到在106年及107年，共有公關費、捐贈費與業務推廣費各1筆給予溪州鄉公所，費用共計31萬，而北農總經理吳音寧因為市議會接受質詢，當時並未在場。（記者叢昌瑾攝）

2018-06-05 21:49

〔記者蕭婷方／台北報導〕北農議題持續延燒，北市長柯文哲今接受北市議會質詢時表示，針對北農業務費爭議，已派政風處至北農查帳。市府今晚對外表示，經北農監察人至北農查帳結果，查北農於106年、107年予溪州鄉公所費用3筆費用、共計31萬。

北農稍晚則回應兩點內容：1.北農予溪州鄉公所31萬贊助，先前相關資料都已提供給市府與市議會，並非今天查帳才發現。2.經費使用與核銷，一切都合乎公司規定。

北市議員陳重文上週於議會總質詢時，指北農涉濫用業務推廣費幫民進黨綁樁，北農總經理吳音寧並用公司相關業務費贊助溪州鄉公所，由於溪州鄉公所鄉長為吳的表哥黃盛祿，遭到各界質疑。

對此吳音寧日前澄清，公司業務推廣費本來就會贊助相關產地縣市，外單位有相關申請補助都會經過公司內部審核才會給予補助，強調合情合理並合法。

因爭議延燒不斷擴大，北市長柯文哲原定6月11日派政風處至北農查帳，但柯在今日晨會又為此生氣，臨時改至今天中午。

由於北農並非北市轄下公司，北市僅有四分之一股權，今日下午市府便由財政局副局長沈榮銘帶隊、率北農官股董事，由政風處監督官股董監事查帳。

市府公開調查結果，發現北農於106年、107年予溪州鄉公所費用分別有一筆公關費、一筆捐贈費與一筆業務推廣費，3筆共計31萬元。