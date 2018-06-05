失事F-16戰機 黑盒子記憶體尚未尋獲…

新北市消防局特搜隊今天下午2點，在撞擊點南面下方垂直距離約120米深的山谷找到黑盒子。（記者林嘉東翻攝）

2018-06-05 21:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍少校吳彥霆駕駛的F-16戰機昨天在基隆五分山一帶墜毀，吳彥霆不幸殉職。為釐清事件始末，搜救單位目前已尋獲信標器、電池等設備，但據透露，黑盒子的記憶體尚未尋獲，因此，如要進一步了解詳細飛航紀錄，還有待記憶體尋獲後，才能進一步判讀。

空軍稍早表示，F-16戰機後續搜尋作業，迄今已派遣S-70C及空勤總隊AS-365型直升機各乙架次、各型車輛及機具84部，警義消、中華民國搜救總隊、陸軍特戰部隊、海、空及通資電軍計462人次，進行失事區域搜尋。

空軍進一步說，今天除了尋獲吳彥霆部分忠骸及個人裝備，已交由專業單位進行檢體比對，並委由軍備局完成撞擊點經緯度、高度及坡度測量作業，以利後續調查所需，同時對失事地點進行開挖，計尋獲戰機機砲、副油箱、派龍架、起落架及信標器（含電池）等；明天將持續協調中華民國搜救總隊及陸軍特戰部隊等，搜尋陡峭邊坡地區。

空軍說，已成立飛機失事調查委員會，並函請行政院飛安調查委員會協助共同參與調查，以求客觀公正，發掘真正肇因。