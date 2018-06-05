F-16撞山失事 國軍飛安人員：疑「進雲」時誤判高度

2018-06-05 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕空軍少校吳彥霆4日駕駛F-16戰機，在基隆五分山失事撞山殉職，有國軍資深飛安人員認為，吳彥霆很可能是在穿雲的過程中誤判高度，才導致撞山失事，不過這名人員也強調，確切的失事原因仍須經過調查才能確定。

F-16戰機飛官吳彥霆昨日下午1時許駕機參加漢光演習時失事撞山殉職，據《蘋果日報》報導，有國軍資深飛安人員認為，由於吳彥霆的無線電並沒有對外呼叫，吳彥霆極可能是在穿雲的過程中誤判高度，在雲霧中直接撞山失事。不過這名人員也強調，確切的失事原因仍須經過調查才能確定。

據空軍花蓮基地指出，該架戰機昨日依照計畫航線爬升到15000呎往北飛行，1點30分時在彭佳嶼北方一帶轉彎並下降高度，依預定降到2000呎，執行定向攻擊目標基隆港，並在目標前約14海浬處呼喊「進雲」、回報進入雲層後，代表戰機的光點隨即在13時43分左右消失。雖然2000呎比五分山高度2500呎還要低，但空軍強調對有經驗的飛官來說，高度不算低。

針對外界質疑此次是兩架戰機一起飛行，為何另一架不用穿雲？空軍官員則指出，進行戰術運動時，一般都是長機在前、僚機在後，且僚機會在較高、較安全的位置，此次也是因長機失事時僚機呼叫不到，才確定失事。至於有人批評失事原因是F-16戰機老舊，官員則認為戰機老舊非失事原因，並指目前F-16戰機均未達最大使用期限，且我國F-16戰機的失事率比美國F-16戰機的失事率還低，但仍不幸肇生此遺憾事件。