昔日誇柯P不反商 王應傑：這次不可能支持柯文哲

2018-06-05 20:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市商業會今天成立後援會，支持國民黨市長參選人丁守中選市長。值得玩味的是，台北市商業會理事長、國光客運副董事長王應傑過去在市長柯文哲甫上任時，曾大讚柯絕對沒反商，力挺他查五大案。但王應傑今天受訪說，他們是生意人，當時是秉持民不與官鬥，「我又不是趙藤雄」，如今國光台北西站案造成龐大損失，強調不可能再挺柯。他也說，台北市商業會涉及到20萬員工，已7、8成會員都欣賞丁守中的穩健，選擇支持。

王應傑曾在柯文哲2015年上任時掛保證柯P絕對不反商，也力挺柯P查五大案，但雙方在國光案後感情生變；柯文哲2017年在座談會上表示，年輕人起薪應該4、5萬元才夠，就被王應傑批根本不了解各行業各階層的實際情況，比喻成晉惠帝講「何不食肉糜」一樣，批評不要為了討好選民講一堆政治語言。

王應傑今天也不滿地說，國光西站建築物造價、維護耗資3億多元，市府拆除時卻打算一毛都不賠，雙方仍在訴訟，工會為此反彈很大，批評市府蹂躪他們，加上油價高漲、桃園機場捷運通車，整體營運已備受考驗，司機工會也要求經營者表態，「這次不可能支持柯文哲」。

王應傑也說，雖然柯市府降囤房稅、減免房屋稅及公保地議題上面都有幫建商解決問題，但五大案結果都不了了之，想到遠雄董事長趙藤雄這幾年因大巨蛋的遭遇，覺得情何以堪；王應傑又批評北市府勞檢嚴格，讓許多業者對「勞基法」感到無所適從；不過，他唯獨肯定柯文哲提出「兩岸一家親」可以贏得台商支持。

王應傑最後說，自己投票時要投誰心裡有數，但是底下會員新仇舊恨很難再投柯，他宣稱，台北市商業會成員都是台灣經濟的推動者，底下涉及業別至少影響20萬名員工，而至少有7、8成欣賞丁守中的穩健，想要支持丁守中。

丁守中今天受訪說，台北市整體經濟下滑，招商低迷不振，希望有更多改變，認為台北市商業會的支持將為他的選情打強心針。

現場除了王應傑外，台北市不動產公會理事長陳春銅、東森購物執行策略長王令麟等商界大老都有出席，而台北市國民黨部主委黃呂錦茹，大安文山議員參選人耿葳、李柏毅也到場。