郝龍斌赴中獲「落地接待」！黨政人士：拿人手短 吃人嘴軟

2018-06-05 21:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台大型的統戰平台「海峽論壇」，中方稱有8000台灣民眾與會，國民黨副主席郝龍斌也率團前往，不過，根據「海峽論壇」官網，參與論壇台灣民眾享有「落地接待」，黨政人士質疑，郝龍斌與國民黨訪團「被招待」，「拿人手短、吃人嘴軟」，敢在論壇講真話嗎？

黨政人士解釋，所謂「落地接待」，是台灣民眾到中國參訪、觀光只要支付機票費，在中國境內的食宿、交通等支出，一切由中國買單，而相關行程也由中方規劃，台辦人員全程陪同。中國藉此拉攏台灣民眾、收買民心，達成統戰目的。

過去在兩岸旅展，中國各省市就曾推出免費的「落地接待團」，這種團也被稱為「統戰團」。不僅旅行團，連今天舉辦的「海峽論壇」也有落地接待，中方還規劃7條主題路線，包括參訪鼓浪嶼、青礁慈濟宮、南靖土樓和雲水謠等地，大手筆撒錢招待台灣民眾。

據了解，在對岸祭出「對台31條」後，中國各地台辦系統近來透過台灣的兩岸交流團體與各級學校，在台灣招募各種「落地接待團」，涵蓋村里長、原住民、宗親團體、農漁民、學生、中小學校長與老師等，而部分報名對象還被要求是「尚未到過中國的台灣同胞」。

台灣智庫諮詢委員董立文說，中國落地接待也分等級，不同對象會有區別對待，若是被列為「重點對象」，不僅食宿，連機票錢都免了，還會用各式各樣名目支付全部旅費。尤其現在中國積極拉攏台灣青年，對於學校的學生團體的負責人、幹部，自然就會有特殊待遇。

董立文指出，外國學者曾估計，中國在全球宣傳經費高達1、200億美元，這並不包括對台工作，他相信中國對台落地接待經費應也很可觀，尤其中國有上百萬個涉台工作人員，「有龐大的統戰隊伍，他們不做這個，要做什麼？」

黨政人士也表示，中國有兩類工作「經費無上限」，一是國家領導人健康，另一是對台事務，除了對台撒錢統戰，也砸錢收買我邦交國。