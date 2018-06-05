街友睡艋舺公園成鄰避設施？ 議員提案：周邊房屋稅打折

龍山寺艋舺公園街友聚集。（資料照）

2018-06-05 22:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員提案無奇不有，國民黨議員鍾小平認為，龍山寺艋舺公園街友聚集，指「周遭居民與其他居民一樣正常繳稅，為何因街友『侵擾』影響居住環境」，提草案要周邊街廓比照公共工程影響交通，1樓房屋稅最多打7至8折、2樓以上及巷弄房屋則打8至9折，形同類比為「鄰避設施」。市議會委員會今天（5日）審議，決定相關會議記錄文字確定後，才會將草案送入二讀。

由於有議員疑慮，街友議題與路段掛勾不妥，尚未交付二讀；但若6月三讀通過，將讓市府研議政策。財政局副局長游適銘說，公共工程影響交通減少房屋稅的性質，與街友不太一樣，市府會再與議員溝通，依議會最後決議之紀錄為準，並需考慮影響面，其他地方是否會要求比照等因素一併考量，並強調稅捐單位會秉持租稅法律主義原則辦理。

台灣當代漂泊協會執委郭盈靖則反問，任何人都可使用公共空間，議員認為街友破壞環境，還類比成公共工程阻礙交通，牛頭不對馬嘴；她建議議員，如果要照顧市民，應要求降低房價、提供公共間，讓無家可歸民眾可住，拿社會底層開刀沒意思！

鍾小平坦言提案有爭議，但有道理，「有街友房價還不跌？」沒理由爛在那裡；且「鄰避設施不管是人或物」，都有例可循，例如立法院周邊音陳抗多，當初市府也曾考慮要給回饋金。不過，市議員李慶元耳聞此事說，這樣萬隆變電所旁居民對電磁波疑慮極深，也要比照辦理，房屋稅至少打對折！小巨蛋周邊里受震動，房屋稅也可適度打折。

若受公共工程影響，交通未阻斷，1樓房屋稅最多可打8折、2樓以上及巷弄房屋則最多9折；如交通全部阻斷，1樓房屋稅最多7折、2樓以上房屋最多8折、巷弄最多9折。該提案要求比照這個標準，將艋舺公園周邊房屋稅打折。