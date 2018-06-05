正妹參選人穿婚紗想嫁 網友：不說還以為是潘迎紫

有網友近日看到高雄的某名正妹市議員參選人不僅穿起婚紗，標語還寫著「高雄我願意」，讓網友笑稱「不說我以為是我偶像潘迎紫呢！」（圖擷自爆廢公社）

2018-06-05 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕隨著年底選舉將近，不少候選人紛紛貼出選舉看板，但有網友近日看到高雄的某名正妹市議員參選人不僅穿起婚紗，標語還寫著「高雄我願意」，讓網友笑稱「不說我以為是我偶像潘迎紫呢！」不少網友則是覺得「『出頭』越來越多，下次不就比基尼了」。

有網友在「爆廢公社」貼出一張高雄市議員參選人蔡宜芳的巨型看板，蔡宜芳在看板上除了穿上白色婚紗、手持捧花，一旁的標語還大大的寫著「高雄（愛心）我願意」，讓PO文網友表示「現在參選人的招式越來越多了，路過時看到覺得傻眼。」事實上，上月20日時蔡宜芳就曾在臉書PO出穿著這套婚紗的照片，並提及「整個城市都是我的媒人婆」、「要嫁給『高雄』了啦」等語。

其他網友看到後也紛紛表示「這創意我覺得滿有趣的，會讓人看幾眼，但....太好笑了！」、「現在已經變個人伸展台了」、「這是選舉還是作秀？」，另有不少網友則是歪樓笑稱「你有問過我願不願意嗎」、「我不願意啊！」、「85大樓的正確用法？」、「仁武那個跟金正恩的比較好笑」，甚至有網友PO出女星潘迎紫的照片，直呼「不說我以為是我偶像潘迎紫呢！」