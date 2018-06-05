競選關帳後還有沒有錢進來？ 柯P打迷糊仗

2018-06-05 19:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲2014年競選經費屢遭質疑，市議員戴錫欽今天（5日）質詢時問柯P，當年關帳後，是否仍有其他款項入帳？柯P雖強調帳目都經過會計師查核，但也說，他記憶中，在關帳後沒有款項進來，但因為關的網路帳戶，有沒有人是募款帶（現金）回來的，這不確定。

日前傳出柯文哲私下以「親柯人士」向媒體放話，戴錫欽追問親柯人士是誰？柯文哲說自己是柯，主要跟媒體互動的是發言人，但沒有透過媒體放話，這件事情太烏龍了。

對於今早柯文哲受訪時稱媒體、名嘴對他不實指控從沒停過，談到競選經費一事，柯P也抨擊昔日競選總幹事姚立明，指姚主持當時3次競選經費公開記者會，「竟然還敢講我競選經費有問題，這實在太扯了！」

戴錫欽問他，當時在第三次記者會後，柯團隊就說競選經費的募款帳戶要關帳，不再募款？柯P，說自己關帳很早，選前一個月就關了。但關帳之後有沒有款項進來？柯P大打迷糊說，自己沒有在管錢。面對議員逼問，他才鬆口，我記憶中是沒有，但我關帳是關網路的帳戶，有沒有人是募款帶回來的，這不確定。

戴錫欽又問，在整個競選期間，人家贊助的經費，是不是每筆都有申報，還是例如前競選辦公室主任蕭亞譚說的，有拿現金沒有申報的？柯P顧左右言他說，我連碰錢的機會都沒有，款項都清清白白。

戴錫欽批評，你沒有碰不代表百分之百清白，之前姚立明拿了500萬元收據示意，上面只寫了文宣兩個字，暗指柯競選經費帳目不清，問柯P到底有沒有用這種方式核銷？柯文哲強調，報帳有會計師查核，會計師有名有姓，怎麼會讓這種東西去報帳，就算有也不會過關。