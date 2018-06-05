司法首長異動 3個法院院長換人當

司法院人審會今日通過決議，調動3個法院的院長職務。（記者吳政峰攝）

2018-06-05 19:45

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院人事審議委員會今（5）日通過本年度第5次決議，共有3個法院院長職務調動，金門高分院院長吳三龍調任花蓮高分院院長、台中高分院庭長洪曉能調任金門高分院院長、最高行政法院庭長劉鑫楨調任台北高等行政法院院長；另，少年及家事廳廳長黃梅月因屆滿6年，轉調公懲會委員，其職缺由誰接任，司法院正垂詢資深法官意見中，尚無定論。

除了少家廳廳長黃梅月因滿6年關係，須於7月5日前調動，其餘均配合司法官學院的結訓日期，統一於8月29日調動。

異動名單如下：

司法院107年第5次人事審議委員會決議

（一）調派司法院少年及家事廳廳長黃梅月為公務員懲戒委員會委員。

（二）調派台北高等行政法院法官兼院長吳明鴻為最高行政法院法官兼庭長。

調派最高行政法院法官兼庭長劉鑫楨為台北高等行政法院法官兼院長。

（三）調派台灣高等法院花蓮分院法官兼院長陳朱貴、台灣高等法院台南分院法官兼庭長李文賢等2人為最高法院法官。

（四）調派福建高等法院金門分院法官兼院長吳三龍為台灣高等法院花蓮分院法官兼院長。

調派台灣高等法院台中分院法官兼庭長洪曉能為福建高等法院金門分院法官兼院長。

（五）調派台北高等行政法院法官蕭惠芳為最高行政法院法官。

（六）調派台灣高等法院法官兼庭長黃莉雲、李媛媛、林麗玲、法官林海祥、台灣高等法院台中分院法官楊真明、台灣高等法院高雄分院法官兼庭長陳真真及福建高等法院金門分院法官莊松泉等7人於最高法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第60期分發（110年間）前1日止。

（七）調派台北高等行政法院法官高愈杰於最高行政法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第60期分發（110年間）前1日止。

（八）調派台灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官梁玉芬、鄭純惠、王敏慧、劉興浪、吳光釗等5人為台灣高等法院法官兼庭長。

調派台灣高等法院台中分院調最高法院辦理審判事務法官陳宏卿為台灣高等法院台中分院法官兼庭長。

（九）調派台灣高等法院法官吳秋宏、台灣台北地方法院法官邱筱涵、台北高等行政法院法官洪慕芳、台灣高等法院法官許辰舟、台灣台北地方法院法官彭康凡、台灣台北地方法院法官鄭昱仁、台灣台北地方法院試署法官邱士賓等7人，以原職調司法院辦事。

調派台灣高等法院法官陳美彤為台灣台北地方法院法官，並以新職調司法院辦事。

（十）台灣台北地方法院試署法官石千、台灣士林地方法院試署法官林銘宏、台灣桃園地方法院試署法官林龍輝、廖建傑（調派台灣台北地方法院辦理審判事務）、台灣台中地方法院試署法官陳斐琪、江宗祐、台灣南投地方法院試署法官柯伊伶、台灣彰化地方法院試署法官張佳燉、台灣高雄地方法院試署法官饒佩妮、台灣花蓮地方法院試署法官顏維助，試署成績均經審查及格。

（十一）台灣士林地方法院候補法官楊忠霖、台灣橋頭地方法院候補法官吳俐臻，候補成績均經審查及格。

（十二）同意發給台灣台中地方法院法官顏淑惠家事類型專業法官證明書。

同意發給台灣台北地方法院法官呂煜仁、台灣新竹地方法院法官林惠君行政訴訟類型專業法官證明書。

（十三）審定最高法院法官王仁貴、林立華、最高行政法院法官兼庭長吳東都、台灣高等法院法官邱忠義、台中高等行政法院法官林靜雯、智慧財產法院法官張銘晃、台灣台北地方法院法官黃翊哲、台灣士林地方法院法官兼庭長林庚棟、台灣新竹地方法院法官賴淑敏、台灣台中地方法院法官兼庭長游文科、台灣台南地方法院法官兼庭長林臻嫺、台灣高雄地方法院法官兼庭長葉文博等12人為「司法院法官遴選委員會」法官代表應選名額2倍人選，交法官票選。

（十四）推選最高行政法院法官胡方新、台灣高等法院台南分院法官郭貞秀、台灣橋頭地方法院法官梁凱富、國立台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡等4人，為「司法院裁判書類審查委員會」委員。

推選最高法院法官李錦樑、台灣高等法院法官廖建瑜、台灣新北地方法院法官兼庭長許映鈞、國立台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡等4人，為「司法院庭長任期審查委員會」委員。

推選最高法院法官李錦樑、國立高雄大學法律學系前教授陳子平等2人，為「司法院職務評定再復核委員會」委員。