不怕開除黨籍 民進黨籍藍世聰：一定輔選柯文哲

民進黨籍的台北市副市長陳景峻（左）今天面對議員質詢態是否會違反黨紀為市長柯文哲（右）輔選，始終不肯正面回答。（記者叢昌瑾攝）

2018-06-05 18:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被民進黨「分手」後，民進黨籍市府官員地位變得尷尬。市議員戴錫欽今在議場時質詢，要求表態是否會違反黨紀為柯文哲輔選？民政局長藍世聰、市府顧問周榆修直言「會」！副市長陳景峻不斷大打太極說，自己是為市政服務，沒有違反黨紀。市長柯文哲則強調，個人利益超越派系、超越政黨、超越國家。

戴錫欽首先點名副市長陳景峻，提問不少綠營議員對其批評猛烈，陳對此強調，議員質詢都接受，但不過問心無愧，市民做事，且民進黨中央上週已經說明，只要不違反黨紀，還是以台北市民利益做最大考量，為這塊土地、為人民努力。

戴錫欽問民政局長藍世聰，對於做到投票日11月24日是否有自信？藍世聰信心滿滿回說，「沒有問題，我還年輕」。藍世聰更直言，他一定會輔選柯文哲，有沒有違反黨紀應該是民進黨要去思考的問題，「那是我留下來最重要的責任，希望他（指民進黨）開除我的時候，記得寫下，我是支持柯文哲。」

市府顧問周瑜修也說，態度與藍世聰一樣，全力為柯文哲輔選，開不開除黨籍不是他可以控制的。

不過在此提問上，陳景峻不願正面表態，僅說，「我是為市政服務，我沒有違反黨紀，我就是這樣子做，不要去挑明」，還拚命打圓場說，「沒有必要是這樣子，市政建設一定要分得這麼清楚嗎」？

柯文哲最後強調，個人利益超越派系、超越政黨、超越國家。

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