史上最強靠爸族？黨產會：6旬蔣經國寫日記 要給老蔣批示

舊版國文課本曾收錄「先總統蔣公的家書」一文，提及「經兒：我接到你七日的來信，非常快活。你的作文確已有了進步，我更加喜慰。但是你的信裏還有錯字，並且也欠清楚。現在我將你寫錯的字，用紅筆圈起來，希望你自己改正。」（記者陳鈺馥攝）

2018-06-05 18:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查救國團首屆主任蔣經國與國民黨之關係，發現當年自蘇聯返國人生第一份工作是當少將，堪稱中華民國「史上最強靠爸族」後，近期再發現，國民黨總裁蔣介石對「經兒」關愛有加，62歲蔣經國所寫私人日記，須上呈給87歲父親過目批示，即便小蔣擔任行政院長一職也不例外！

據了解，國立編譯館以前出版的國文課本，曾收錄「先總統蔣公的家書」文章，內文提及「經兒：我接到你七日的來信，非常快活。你的作文確已有了進步，我更加喜慰。但是你的信裏還有錯字，並且也欠清楚。現在我將你寫錯的字，用紅筆圈起來，希望你自己改正。」

黨產會調查發現，蔣氏父子的關係並非課本描述那樣單純，只是家書信件往來形式，而是蔣經國的私人日記必須送給蔣介石審閱批示，與一般父母是偷看兒女日記情況不同。

黨產會委員指出，1964年2月8日，蔣介石日記提及，「近日審閱經兒日記，對其體力衰弱多病、工作煩忙緊張、心緒憂鬱不安是為最足憂愁，而且一切憂愁莫過於此，應切加指導與改正其生活與工作之方式，以資補救。」

同年2月，蔣介石又於日記寫下，「審閱經兒去年日記，始覺其糖尿病甚重，已到危險程度，不勝憂惶，立命其移地休養，不得再工作。」

據調查，蔣經國糖尿病病情嚴重之時，當年時任退輔會主委，已掛階二級上將多年；蔣介石於日記寫下「不得再工作」之隔年，1965年1月小蔣當上國防部長。

「國防部長登七星山迷路被老爸罵！」黨產會委員表示，1969年4月，蔣介石在日記中提及，「朝課後，審閱經兒去年日記至11月底止，見其所記上七星山獨自登峰失路，黃昏無光與失足墜身一段不勝驚駭，此為不孝之大者也，以後必須有衛士二人隨行方得外出為要。」

5月1日，蔣介石又記曰，「審閱經兒去年日記11月26、27日之記錄，述其登七星山巔孤單迷惘之險境，殊為駭異，此種以不顧其身而冒其不應冒之險，是不肖之大也，應切戒之。」

此外，黨產會委員表示，1972年蔣介石已80多歲高齡，他依舊在日記寫下，「一年來對時局艱難而又身多疾病，至最近百感交集，百病叢生，更覺悲傷痛苦，國事待理者尤多，寂寞無聊，奈之何哉？看經兒去年6、7月日記，心甚安樂，可以繼承我志也。」

委員感慨地說，蔣經國1936年回國，接江西省政府保安處少將副處長，「史上最強靠爸族」，但小蔣並非當上將軍就能自我獨立，一直到60幾歲寫日記都要給老爸批示。

委員認為，1972年時「經兒」年紀也不小，還被父親這樣要求，知道寫日記會被看，也不能去批評「老爸、小媽」，真心話不敢寫，寫日記變成滿足蔣介石看兒子日記的變態癖好。