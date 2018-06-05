F-16飛官殉職 嚴德發率官兵默哀

2018-06-05 17:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕F-16戰機飛官吳彥霆昨日駕機失事撞山殉職，對此，國防部長嚴德發今日陪同總統蔡英文，到空軍第五聯隊慰問吳的家屬外，亦召集單位幹部精神講話，除慰勉演訓任務官兵辛勞、肯定官兵認真表現外，嚴更率領所有官兵，為吳彥霆默哀。

嚴德發表示，吳彥霆不畏艱險，在面對天候環境因素突變下，英勇完成任務，在完成任務返回的過程當中，犧牲成仁。他強調，漢光演習、萬安演習是作戰任務，「彥霆表現的完全是軍人本色」，身為一名軍人，就是要效法彥霆的精神展現犧牲、負責、奉獻的軍人本色 與大我情操，展現軍人保國衛民、守護家園的作為。

嚴德發表示，因應當前區域情勢變化與敵情威脅，國軍沒有懈怠的空間，必須更加勤訓精練，達到超敵勝敵的目標，其中，所憑藉的就是以質勝量的訓練，才能展現優越的成果。

嚴德發特別表示，總統慰問吳彥霆家人時，他的父母親對空軍非常的支持，更認為空軍飛行官相當辛苦，絕不是像外界所講的輕鬆，總統與他都感到相當感動，同時敬佩軍人為國家所做的付出。

嚴德發說：「國軍永遠記得他（吳）、永遠懷念他，是我們心中的英雄」，雖然吳彥霆離開他們，但是所有官兵都將是他的分身，關懷與從事戰備訓練的努力也會持續傳承下去。

嚴德發強調，空軍第五聯隊擁有優良的傳統與訓練經驗，是國軍最精良的單位，在這次的事件中更展現了同甘共苦的革命情操，面對未來的諸多挑戰，部長期勉所屬持續傳承，強化風險管理，維護飛行安全，讓彥霆的犧牲不會白費。