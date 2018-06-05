法務部研擬修刑法 調查局長：我覺得OK啦！

2018-06-05 19:26

〔記者謝君臨／台北報導〕針對法務部研擬依據聯合國「禁止酷刑公約」精神，修訂「刑法」，未來司法警察或具有行政調查權的公務員如以強暴、脅迫方式取證供，或任意剝奪他人人身自由，最重將面臨7年徒刑；對此，調查局長蔡清祥表示：「我覺得OK啦！這表示我們更加重視人權」，不過，針對刑度擬與濫權追訴罪相當，他則認為「有失平衡」，畢竟偵查主體是檢察官、法官，「這部分還可以再斟酌」。

蔡清祥提出三點意見，首先，針對公務員剝奪他人人身自由、強迫取供，刑責從妨害自由罪章移到瀆職罪章，他覺得「OK啦！」，這表示更重視人權。

其次，針對犯罪行為態樣部分，蔡指出，這部分刑法已有規定，一個是濫權剝奪他人行動、人身自由，這在妨害自由罪章302條，另一個強暴脅迫取供，這個強制罪304條也有，把它搬到瀆職罪章去，同樣也顯示對人權更加重視。

不過，蔡提到，針對刑度部分，如果把它訂為跟濫權追訴一樣，7年以下、1年以上那麼重，他認為還需斟酌，畢竟刑法302條是5年以下徒刑，刑法304則是3年以下徒刑；蔡強調，濫權追訴罪主要是針對法官、檢察官等偵查主體，調查官是協助檢察官進行犯罪調查，因此刑度上不應等價齊觀。

最後，凌虐犯人部分，在刑法126條也有規定，所以將通緝犯或現行犯也納入規範，蔡覺得「也OK啦！」，畢竟他已是被拘禁自由的人，不應施以凌虐，這是從人權的角度出發，「我覺得也很好啦！」

一名調查局基層幹員則表示，對他們而言，反正他們只是執行單位，針對法務部研擬修法，如果之後報行政院會通過，再報立法院完成修法，那他們會完完全全尊重這樣的決議。

不過，對於支不支持修法，他則坦言：「應該沒必要這樣」；他說，也許是因為過去有什麼不好的例子，才從比較輕的妨害自由罪，修改成刑責較重的瀆職罪，但畢竟現今時空背景不同，有時也應考量到基層同仁的辛勞。

他指出，公務員的本質就是應該奉公守法，這絕對沒有錯，但有時在第一線執行時，並不是故意的，「一定要把法律訂的這麼嚴格嗎？」這樣基層同仁的心理想必不是很愉快，「感覺好像被當賊一樣」，質疑自己是不是做錯了什麼。

「反正擋也擋不住啦！」他說，就看之後廣納各界意見後做成的決議，至於社會上對於修法的觀感如何，局裡也會去注意。