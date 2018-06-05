澳航將配合中國更改台灣稱謂 外交部抗議

澳洲航空（Qantas Airways）屈服中國壓力，宣布將改變官網的台灣標註，把台灣視為中國領土。（資料照，彭博）

2018-06-05 18:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳航（Qantas Airways）表示將順應中國要求，將官網中的台灣標註為中國領土，引起澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）關切。我外交部今天也表示高度關切本案，並已指示駐處向澳航抗議，要求取消相關決定。

外媒報導，澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）4日在雪梨舉行的國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）年會上表示，公司將遵守中國航空監管機構的要求，更改台灣標註，但需要一些時間。

澳洲外長畢紹普今天（5日）發表聲明指出，私人企業應該可以不受各國政府的政治壓力，自由進行平常的商業運作。但她也說，澳航如何調整其網站，是公司內部的事情。

澳洲外長認定自由商業運作 私人企業可不受政治壓力

外交部今天對此表示高度關切，並已立即指示我駐處向澳航抗議，表達我政府嚴正立場，要求取消相關決定。外交部也感謝畢紹普關切此案，以及再次重申他國政府不應透過政治力量施壓民間企業的立場。

外交部強調，中華民國作為主權獨立國家，長期以來扮演國際社會負責任且積極貢獻的一員，在民主、自由、人權及法治等各層面的發展成就，普獲國際社會肯定。中國政府在國際間一再對我國蠻橫打壓，非但無法改變此一客觀事實，反而徒增台灣人民反感。

外交部並再次呼籲國際社會，正視中國政府濫用政治力干預各國企業營運的蠻橫做法及不良意圖，籲請各國政府及相關國際企業秉持尊嚴與原則，發揮道德勇氣抗拒中方無理要求。