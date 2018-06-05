外交部新禮品亮相 台灣元素送到外賓手裡

外交部新設計七項禮品納入外交禮品清單，彰顯台灣特色。（記者呂伊萱攝）

2018-06-05 18:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮上任後，為彰顯台灣元素、推廣台灣特色文化，重新檢討外交禮品內涵。外交部今天公開7項新禮品，包括收錄台灣歌曲的「台灣音樂便當」、展現台灣花磚文化的「花磚竹茶盤」與來自阿里山的「茶田35號茶葉」禮盒等。外交部諮議洪慧儒說，這些禮品兼顧永續、實用與在地性，保證收到禮品的朋友，未來在生活中使用都能想起在台灣的記憶。

外交部今天下午舉行「在地文化入厝-外交伴手禮及藝術走廊」媒體發布會，公開7項具台灣特色的禮品，將列入外交部禮品清單。外交部公眾會科長蔡伊翔說，此次禮品設計特別感謝文化總會的協助，希望透過這些富含在地特色的禮品，向國際各界推廣台灣特色，「把台灣帶出去」。

洪慧儒介紹說明禮品，包括收錄100首台灣原創音樂的「台灣音樂便當」，傳達「台灣的聲音是一場音樂饗宴」的訊息；曾獲德國紅點設計獎的LED藍芽音響 ，則是台灣科技力的展現 ；取材台灣書法家董陽孜題字的琉璃點心盤，則是與台中國美館的合作；象徵台灣工藝技術的無色透明三杯壺，則由溫和線條與絕佳耐熱功能，展現台灣製造業轉型走向設計品牌的意志。

外交部今也特別邀請到「桌遊：四季之森」、「花磚竹茶盤」與「茶田35號」的設計者親自出席說明會。桌遊達人楊東岳分享該遊戲設計概念說，透過結合台灣代表性水果與野生動物的遊戲體驗，與旅美台灣人插畫，呈現簡單、繽紛、且是台灣土生土長的遊戲。

花磚再生推手徐嘉彬則說，台灣擁有絕佳的花磚傳統與陶瓷技藝，百年前是妝點大宅、展現富貴且富含祝福意涵的藝品，目前台灣陶藝匠師努力，正在重啟台灣的花磚文化，此次的禮品中也附上說明文字，分享每塊花磚圖樣所蘊含的意義。

茶人吳志靖與「茶田35號」包裝設計師涂以仁則分享此項禮品，結合台灣阿里山茶產業與在地視覺，將台灣心靈故鄉的圖騰元素傳遞給大家。洪慧儒說，這些禮品兼顧永續、實用與在地性，保證收到禮品的朋友，未來在生活中使用都能想起在台灣的記憶。

外交部近日也與文化部藝術銀行合作，在部內公共空間設置「藝術走廊」，目前以「無疆之島」為主題，展出18位台灣當代藝術家的22件作品。外交部說，透過新禮品與藝術走廊設置，希望把台灣在地元素帶進「外交部這間大厝」，讓外賓看見台灣的藝術、科技、文創能量；同時，也是結合外交工作的平台，讓支持台灣在地產業發展。