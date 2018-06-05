拉艦佣金沒收案外案 宋耀明被疑違反律師倫理遭傳喚

2018-06-05 17:31

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組追討軍火商汪傳浦家族涉拉法葉艦弊案海外不法所得，前年聲請單獨宣告沒收汪家遭瑞士凍結的9.69億美元，汪家為保衛佣金，找上曾受海軍委託設計排佣條款的理律法律事務所，委託理律旗下律師宋耀明打官司，卻使理律被質疑對同一個排佣條款做出不同詮釋，宋耀明為此被控違反律師倫理，台北地檢署今首度就此傳喚宋到庭說明。

前年7月1日，刑法沒收新制上路首日，特偵組（已裁廢）向台北地院聲請單獨宣告沒收汪家遭瑞士凍結的9.69億美元佣金及孳息，汪家為了護產，找理律旗下律師宋耀明辯護；為此，台北地檢署檢察官林達還曾投書媒體，質疑同一家律師事務所，竟對同一個排佣條款做出全然相反的詮釋與作為。

林達投書內容提及，理律先受海軍委託設計排佣條款，禁止軍火商汪傳浦收取佣金，後來汪家卻委託理律為其保衛佣金；根據律師倫理規範第30條第1項第2款規定，與受任之事件利害相衝突之同一或有實質關連之事件，律師不得受委任；就此爭議，林達的投書還以「300億佣金案的律師倫理試煉！」入標。

去年7月，台北地院裁定宣告，沒收汪家海外不法所得9億又14餘萬美元。汪家不服一審裁定，已上訴二審由高等法院審理中；據悉，汪家因委任宋耀明辯護，而引發後續違反律師倫理等爭議，已決定與宋耀明解除委任。

宋耀明今訊後接受媒體採訪表示，拉艦採購合約案是海軍主張法國軍火商湯姆笙公司違約，取得損害賠償請求權，至於特偵組聲請沒收汪家被瑞士凍結的資金，是檢方主張該筆錢為汪家犯罪所得，聲請單獨宣告沒收案，則是公法上的請求權，兩案當事人不同，請求的標的及內容也沒實質關聯。

宋耀明解釋，特偵組聲請宣告沒收汪家贓款一案，是檢方認為汪傳浦所收的錢為回扣，所以要宣告沒收，此為公法上的請求權；但汪家主張該筆錢不屬於回扣，所以兩案的爭議完全不同；就沒收議題的主張，其與海軍的立場並不相違背。