高雄市長選戰燒到新北 新北市府聲明反擊高市新聞局長

2018-06-05 17:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜接受媒體訪問時，表示高雄又老又窮，反被高雄市新聞局長張家興酸國民黨長期治理下的新北市才「又老又窮」，指新北市青年移出及老年人口增加是六都之最，促參招商成績更遠不及高雄；新北市政府經濟發展局跳腳，今天下午發聲明澄清，指「招商成果不容質疑 新北市經濟發展又好又熱」，更強調「對於僅為了選舉枉顧事實，擷取片段數據進行攻訐，實不足取」。

新北市經發局強調，依經濟部「招商績效評比」，新北市自2013、2015、2016年連續三屆蟬聯直轄市「整體招商績效評比」第1名，並獲「單一服務窗口與排除投資障礙機制辦理成效」績優獎項，反觀高雄市，整體招商績效上從未進入前三名榜上，張家興指控僅憑單一年度促參簽約金額數據，抨擊失之偏頗。

經發局聲明指出，新北市公司行號及工廠家數29萬家向來為全國第一，對照高雄市21萬家有顯著差距，且新北市營利事業銷售額自2012年起即超越高雄市的4.1兆元，大幅躍升達每年4.4兆元。

至於促參案件，根據財政部統計，新北市近6年促參案件不論已簽約成功數（213案）、總投資金額（928億元）、開發面積（291萬平方公尺），皆大幅超越高雄市的23案、543億、280萬平方公尺。

聲明最後指出，全國經濟發展息息相關，各縣市所擁有資源、發展條件皆不盡相同，均互相觀摩學習，如高雄市府曾請教新北招商經驗，新北市府也曾前往台中及高雄市參訪當地經商建設成果，樂見各縣市政府一起打造經商環境，「對於僅為了選舉枉顧事實，擷取片段數據進行攻訐，實不足取」。

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韓國瑜又酸高雄 高市新聞局長引數據指新北才是又老又窮