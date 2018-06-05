郝龍斌廈門參訪：兩岸是「一家人」

2018-06-05 17:29

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲提出「兩岸一家親」論述，曾在國內引發許多討論，而率領國民黨中央黨務主管、立委、中常委到中國廈門參加「海峽論壇」的國民黨副主席郝龍斌，今天則在當地受訪時表示，兩岸之間不只是「一家親」，更是「一家人」。

他在參訪當地青創基地時指出，看到許多台灣優秀青年在這裡深耕、歷練、有所成就，廈門政府及中台辦給青年朋友很多協助，希望這些協助能讓他們在這工作、生活，「有家的感覺」。

郝龍斌表示，兩岸過去透過通郵、通商、通航「三通」，建立非常好的溝通管道，經過幾十年交流後，現在台灣到中國的學生約一萬人，中國到台灣的學生也接近一萬人，這是「通學」，而兩岸約有三十六萬對夫婦「通婚」，就業方面則有約四十萬台灣人在對岸就業，所以「新三通」就是通學、通婚、通就業。

他強調，透過「新三通」，兩岸之間不只是「兩岸一家親」，更是「兩岸一家人」，既然一家人就應該互相合作、互相幫助，共創雙贏。

郝龍斌還強調，海峽兩岸的交流本來就應該越來越熱絡，不應該有任何既定立場或築高牆防止這樣的熱絡，期盼從熱絡的交流中互創雙贏。

郝龍斌一行今天上午參訪廈門龍山青創基地以及思明台胞驛站聯誼點馬克客棧，訪視台灣青年在陸創業發展的現況，下午則前往廈門大學，與台灣學生及教師座談，了解台生、台師在當地就讀、教學的生活情況與需求。