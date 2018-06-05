蘇貞昌競選看板首度亮相 背影現身原因是...

民進黨新北市長參選人蘇貞昌大型競選看板設置在新莊後港一路上，今天首度曝光，背影造型相當吸睛。（記者葉冠妤攝）

2018-06-05 16:22

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌高5層樓、寬12公尺的大型競選看板今在新北市新莊區後港一路、民安路口首亮相！背影造型吸引不少往來民眾駐足觀看。

蘇貞昌首面大型競選看板寫著「A7合宜宅汙水，朱立倫、侯友宜做不到」、「蘇貞昌24天解決！」，主打24天解決桃園A7合宜住宅污水處理問題，視覺意象更罕見使用蘇貞昌手插腰的背影照，而非正面照，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞解釋，之所以使用背影照是象徵蘇貞昌總是站在第一線解決人民問題，展現效率與執行力。

黃韋鈞解釋，2009年朱立倫擔任行政院副院長，力推A7合宜住宅，在倉促施工，污水處理系統未完善的情況下，2016年居民住進去後，污水排放問題卻影響下游的新莊地區，這2年無論國民黨、民進黨籍市議員，甚至是新北市議會議長蔣根煌多次陳情都未獲解決，直到今年4月26日，蘇貞昌接受蔣根煌的請託，與桃園市長鄭文燦展開協調、與中央溝通，短短24天內就提出解決方案，未來半年內將完成專管設置，讓污水改道。

黃韋鈞強調，國民黨新北市長參選人侯友宜攻擊這是選舉操作，但倘若這是選舉操作，最配合的應該是擺爛2年不解決問題的侯友宜與新北市長朱立倫。