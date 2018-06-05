太平新光設產業專區 議員要求低污染

2018-06-05 17:14

〔記者張菁雅／台中報導〕為解決產業用地不足問題，台中市政府規劃在太平區新光區段徵收配餘地設置產業專區，面積8.64公頃。市議員張玉嬿、謝志忠和蔡雅玲今日在議會表示，支持市府的做法，不過，該處周邊是住宅區，建議應引進低污染的智慧型產業，協助太平產業升級。

張玉嬿、謝志忠和蔡雅玲表示，太平區中小企業多，產業用地不夠，去年就曾向市府建議利用新光區段徵收尚未處置的配餘地，來設置低污染的產業專區，幫助太平產業轉型升級，不要只是賣地充實市庫。

張玉嬿又說，市府在台74線兩側的配餘地規劃8.64公頃產業專區，因旁邊都是住宅區，屬於人口密集成長區，地方民意已經表態不歡迎製造業的噪音、污染，建議朝智慧商務專用區或智慧經貿專用區方向規劃。另外，基地旁邊就是樹孝商圈，如果能引進大型商場，可與樹孝商圈相得益彰。

她也建議，新光產業專區土地價值超過80億元，市府不該賣斷，應採標租或設定地上權方式，才是未來市府生財的金雞母，也較適合新型態產業進駐，且不會影響地價上漲。

地政局長張治祥指出，台74線兩側的配餘地現為住宅區，市府正著手辦理都市計畫變更，4月底曾開說明會，地方都支持設置產業專區，只要求不能製造污染。未來市府在都市計畫變更案會採取較彈性的做法，進駐產業將採取負面表列方式，並考量避免影響環境、交通，智慧型產業也是市府希望引進的產業之一。

張治祥也說，由於這裡的地段很好，前後有2個74線匝道，設置產業專區的消息傳出後，各界詢問電話不斷，包括糕餅公會、大型超商、製造業等都來探詢市府規劃方向。