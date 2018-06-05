窮到用教育搶錢？ 苗縣府試辦出租學校外牆廣告遭質疑

苗栗縣政府於頭份建國國小試辦校園圍牆廣告租用，引發爭議。（記者鄭名翔攝）

2018-06-05 16:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府試辦學校圍牆廣告租用，今年3月起由頭份市建國國小開放營利業者承租，包括附近私立學校、補教業、國防部等都在外牆懸掛廣告，但卻引發部分家長抨擊縣府「窮到用教育搶錢」，質疑校園商業化。苗縣府教育處表示，廣告收益皆會回撥供校方使用，現還在試行階段，會廣納各方意見再評估是否續辦。

苗栗縣政府為開闢財源，於2016六年由苗縣府財政改善小組決議，研擬全縣國中、小學開放外牆供營利事業承租懸掛廣告布條，今年3月指定建國國小率先試辦，每平方公尺牆面月租500元，每年可望帶來約20萬元收益。教育處稱，廣告收益會先繳至縣府，隔年度再撥發給校方，供充實教育設備、資源。

但有家長認為，校園環境不宜設置營利廣告，未來若全面實施，「恐讓學校成為商業行為的角逐地」，強調應恢復校園原本門面。且有家長質疑，校園外牆懸掛特定補教業者廣告，有幫忙背書之嫌。

校方表示，目前是依教育處規定試行，且刊登內容若違反政府法令、公共秩序或善良風俗等，以及有關選舉、政黨、宗教宣傳等皆不予以刊登。現和部分補教業者、私立學校、國軍募兵單位簽約，收益皆先歸公庫，尚未獲得任何款項。

苗縣府教育處處長徐永鴻則強調，出租校園外牆廣告是盼能增闢教育經費，考量建國國小附近車流量大、圍牆較高，因此選為試行學校。目前也會收集各方意見，將於下週的財改小組會議中提出，再決定是否繼續執行。