翁章梁訪日最大美食網站 日方允諾規劃來「嘉」考察

2018-06-05 16:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁到日本參訪，今天拜會東京西武鐵道及交通廣告NKB旗下的Gurunavi美食網站公司，推薦日方到台灣了解嘉義縣的好山好水，NKB社長外谷敬之對嘉義縣留下深刻印象，表達有興趣共同合作意願，近期將規劃至嘉義縣實地考察行程。

翁章梁表示。Gurunavi是有千人銷售團隊的上市上櫃公司，以美食行銷為主要業務，是日本民眾最常使用的美食網站，提供民眾詳盡快速的多國語言餐廳預約資訊、2800種的料理資訊專利，內部設有米其林三星級授權評鑑部門，設立大學分享指導服務、菜單設計、衛生及藝術經驗，網上使用者約有6500萬人，將日本外食文化推廣至全世界，目前正致力拓展海外市場，尋求臺灣各縣市合作機會。

翁章梁說，日本以鐵路為中心的放射線交通網絡，鐵道公司發展出食衣住行育樂事業，從鐵路觀光、飯店經營、餐廳到大型購物商場，行銷通路遍及各場域，西武鐵道公司在日本專屬打造的「52席至福」觀光列車，車廂內部設計華麗，以當地食材提供法式料理套餐，獲遊客喜愛。

翁章梁指出，根據西武鐵道公司統計，台灣人至日本遊玩每年有500多萬人次，回客率達5次者佔57%，日本人至台灣旅遊人次每年卻只有190多萬，相差甚多。

翁章梁說，嘉義縣在台灣的地理位置優勢涵蓋山、海、平原，海拔從零到2200公尺，各種不同的氣候造就物產豐富，阿里山森林鐵路及便捷的高速鐵路停靠站都在嘉義，此次參訪和日方建立良好關係，如在靜岡沖泡阿里山高山茶給日本民眾品茗，大受好評，若當選縣長將借助日方整合行銷觀光的經驗，吸引更多國際遊客至嘉義縣旅遊。