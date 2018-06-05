選前內閣改組？ 徐國勇連說4次無此訊息

2018-06-05 15:36

〔記者李欣芳／台北報導〕教育部長吳茂昆上個月29日向行政院請辭獲准，目前教育部長一職由政務次長姚立德代理，有關新教育部長人選，外界高度關注，行政院發言人徐國勇今天下午受訪表示，「等賴院長決定以後，我很快就會向大家宣布！現在還沒有告訴我。」

媒體追問年底選舉前，是否進行內閣改組？徐國勇連說4次：「沒有這個訊息，從來沒有這個訊息！」、「沒有這個訊息、沒有這個訊息！」

至於行政院本週四院會，是否可能提出新教長人選？徐國勇說，「不曉得，要等院長通知！」