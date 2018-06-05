呂秀蓮跟民進黨說「bye bye」丁守中：完全可以體會

2018-06-05 15:39

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市長選舉，民進黨提名立委姚文智參選，有意參選的前副總統呂秀蓮日前公開對民進黨說「bye bye」，昨更說，要脫黨做自由人，還說「假仙救不了台灣」，並拒與總統蔡英文見面。

對此，國民黨台北市長參選人丁守中今受訪時表示，呂秀蓮的感慨與傷感，一葉知秋，「我們完全可以體會」，因為今天的民進黨領導人，早喪失了當年創黨者自由法治人權的理想，只有濫權獨裁與權位的競逐、與利益的交換，難怪總統蔡英文想跟呂副總統見面溝通，呂副都覺得完全沒有必要了。