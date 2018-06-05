蔡英文慰問 吳彥霆媽媽擁泣：我兒子是最棒的！

蔡英文總統今天前往空軍花蓮基地慰問F16殉職飛官吳彥霆家屬。（圖由總統府提供）

2018-06-05 16:06

〔記者蘇永耀／綜合報導〕少校吳彥霆昨日下午駕駛F-16戰機執行演訓任務，不幸於基隆粗坑附近山區失事墜毀殉職。蔡英文總統今日前往空軍花蓮基地慰問吳彥霆家屬，吳彥霆的母親抱著蔡總統痛哭表示，「我兒子是最棒的！」

吳母哭著說，吳彥霆是最棒的飛官，他真的是一個很好的兒子，希望軍方能調查清楚失事原因，絕對不會是兒子的人為疏失，請總統公正處理；總統則承諾一定會調查清楚。

總統緊握吳妻手：將來妳會比較辛苦 妳一定要堅強

吳彥霆的妻子林芳瑩穿著F-16的T恤，蔡總統握住她的手說，「將來妳會比較辛苦，妳一定要堅強」。

飛官吳彥霆少校執行漢光演習任務殉職，蔡英文總統昨日得知此不幸事件後，隨即指示國防部等單位全力協助吳彥霆家人處理後續事宜，務必從優撫卹；今日前往屏東九鵬基地視導漢光34號演習「聯合防空作戰」實彈射擊演練後，轉往花蓮慰問家屬，包括其父母、任職空軍上士的妻子及姊姊，請他們節哀。

蔡總統說，爸爸媽媽現在心情要平靜下來，要節哀，還要面對未來的事情，吳彥霆是最優秀的人才，是國家寶貴的資產，會以最優的條件給予撫卹，年輕的軍人就這樣走了，這是國家很大損失，也是家人很痛的事情，而且還有小孩，這是我們共同要承擔的責任。

總統肯定吳彥霆保家衛國以及對空軍的付出，更感謝他的父母將兒子貢獻給國家，同時也請國防部徹底調查此次事件，以及提供家屬必要的協助與最妥善的照顧，期盼讓家屬能夠儘快回復平日生活。

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