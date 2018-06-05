高鐵台中站遊客出入多 成設競選看板熱門點

2018-06-05 15:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選舉到，高鐵台中站成為台中市議員參選人競相設置選舉看板的熱門點。

高鐵台中站，每天進出遊客相當多，因此，四周設置了相當多的商業廣告，也因為廣告效益相當高，年底選舉將到，最近選舉廣告已陸續出現。

高鐵台中站位在烏日，一般來說，立競選看板者，應該是烏日、大肚、龍井區，也就是第3選區當地的市議員參選人，但是，其四周不但有第3選區的參選人，也有其他選舉的參選人競選看板。

中西區市議員江肇國競選連任的競選看板就立在高鐵站附近、大台中國際會展中心的正前方。

江肇國表示，雖然自己的選區是在中、西區，因高鐵台中站每日出入的遊客相當多，而且此處又有2個會展中心，他的競選看板就是在大台中國際會展中心的前方，而會展中心時常舉辦的旅展、寵物展、機械展等，參觀者很多都是來自全台中市的市民及廠商，把競選看板設立於此，其成本效益相當大，而此一位置則是由朋友無償提供給他。

此外，時代力量將台中市中西區參選人李國禎、南屯區吳佩芸、北屯區許皓甯、西屯區簡嘉佑4位市議員參選人同時立一個競選看板，而且是立在高鐵站一處空地，只要走74號道路，遠遠就可看到。

時代力量台中黨部表示，由於時代力量沒有太多經費，因此就選在效益相當最高的高鐵站旁，走74號快速道路的駕駛都會看到看板，因此將中市所有的參選人競選看板設立於此，就是因為其效益大。

另一位在高鐵站立競選看板的是第三選區的市議員參選人張家銨，她表示，由於沒有太多競選經費，她的競選看板全部都是朋友免費提供，而對於她的朋友肯免費提供高鐵站看板讓她設立，她相當感謝，因為效益很大，她是搶著接受，且非常感動。