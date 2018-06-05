吾爾開希擬捐劉曉波銅像 柯P：將請示中央

劉曉波與妻子劉霞。（圖：國際特赦組織提供）

2018-06-05 14:26

〔記者蕭婷方／台北報導〕中國禁止紀念劉曉波，民運人士吾爾開希日前表示要捐贈一座劉曉波銅像給北市府，遭公園處否決惹議。北市府今在北市議會接受市議員黃向羣質詢時解釋，目前還沒收到團體贈與銅像申請、僅有詢問相關程序；北市長柯文哲質詢時則表示，捐贈銅像問題超出北市處理範圍，會進行內部研議，未來將請示中央。

民運人士吾爾開希日前表示，七月十三日將於北市府廣場公園舉辦劉曉波逝世週年紀念會，現場會架設二‧五公尺高的劉曉波銅像，盼在活動結束後捐贈給北市府；不過北市府公園處長黃立遠回應，公園禁止陳放「與公共藝術無關作品」，要團體另闢申請途徑，引發熱議。

北市議員黃向羣指出，民眾捐贈藝術品，除「台北市公園設施捐贈處理要點」由公園處審查外，依法可送件至公共藝術審查委員會審議，並詢問周遭居民意見。

黃向羣認為，自由人權為普世價值，這與公共性都有關，為何不能將雕像設置於北市公園內，認為北市對於公共藝術的審查能力太差，對於公共藝術雕像甚至可以跟中央合作，請示文化部，放置於自由廣場、一〇一前廣場；此外，劉曉波議題也是政治問題高於行政問題，北市應有更嚴謹的審查程序。

對此，柯文哲當場表示同意議員見解，表示內部會進一步研議相關配套，但問題超出北市處理範圍，將會請示中央。黃立遠再次澄清，目前僅收到民運團體詢問銅像捐贈相關流程、並未有確切的申請文件送抵市府。

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