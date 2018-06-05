澳航遭中國施壓改台灣標註 澳洲外長表達關切

澳洲航空（Qantas Airways）在中國施壓下屈服，宣布將應中國的要求，改變官網對台灣的標註，把台灣視為中國領土。（彭博資料照）

2018-06-05 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空（Qantas Airways）在中國施壓下屈服，宣布將應中國的要求，改變官網對台灣的標註，把台灣視為中國領土。澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）對此事表達關切，稱私人公司應該可以在不受到政治的壓力下，自由地進行商業營運。

綜合媒體報導，畢紹普今天（5日）發表聲明指出，私人企業應該可以不受到各國政府的政治壓力，自由地進行平常的商業運作。但她也說，澳航如何調整其網站，是公司內部的事情。

4月中國航空監管機構要求在中國運營的航空公司，在其網站上將台灣標註為「中國台灣」，否則可能面臨法律訴訟的風險。儘管許多航空公司很快就遵守了這項規定，但包括澳洲航空，以及達美航空、聯合航空在內的一些美國航空公司，在期限5月25日前仍未更改。

澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）4日在雪梨國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）的年會上表示，公司計畫將遵守中國航空監管機構的要求，但需要一些時間進行更改。