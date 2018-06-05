郵政物流園區動工 徐世榮舉牌批「A7開發政府像流氓」

中華郵政物流園區動工，前一天徐世榮在場外舉牌抗議政府等同強盜。（擷取自徐世榮臉書）

2018-06-05 13:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市龜山區的A7產業專區，進駐的中華郵政公司於今早動工興建「郵政物流園區及跨境物流營運中心」，行政院長賴清德、交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦等人都到場見證。

由於A7土地徵收、開發爭議不斷，會場外也出現抗議聲浪，A7自救會會長徐玉紅等人現身被警方隔離在會場外，前一天政治大學教授徐世榮也到會場外舉牌「政府=強盜」，質疑政府於A7段徵收時等同強盜，當初只為了求快速、求績效，採取嚴重侵害人權的「預標售」制度，居民還住在自己的土地上，土地就被政府先標售給建商，而當初政府信誓旦旦說要蓋合宜住宅給年輕人、總計徵收236公頃，但合宜宅的面積卻僅有10公頃，地點還在偏僻的山崖旁邊，其他土地除了物流園區，另一半則是3家財團共同購買。

由於徐玉紅等人在會場外被警方包圍，徐世榮今早也在臉書發文「抗議警察非法逮捕！緊急求援！為了防堵民眾抗爭，警察竟然違法逮捕在外圍拍照的黃世雄先生，徐玉紅女士也受到層層警力包圍。幹！我們何時又變成是警察國家了！」

對於A7土地徵收及開發爭議，桃園市長鄭文燦在中華郵政物流園區動工典禮致詞時也有所回應，他表示，A7開發案在前一個階段，是由內政部營建署負責，但還有很多的工作沒有完成，桃園市政府本於負責任的精神，過去做得不夠好、不夠完美的地方，希望把它做得更好，「把原來開發的目的用更高的標準完成」，包括興建A7站污水處理系統、滯洪池及區域排水設施、完善道路系統、興建文青國中小等公共設施。

鄭文燦表示，過去A7土地徵收過程有些地方有些粗糙，雖然這不是現在的政府要負責，但市府仍會在這個方面深入檢討，未來土地開發會做得更好。

中華郵政物流園區動工，前一天徐世榮在場外舉牌抗議政府等同強盜。（擷取自徐世榮臉書）