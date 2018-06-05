跟柯P比減債 基隆林右昌：台北有錢人還債沒什麼了不起

基隆市長林右昌（中）在市務會議上宣布減債有成，基隆財政狀況來到全國前段班。（記者林欣漢攝）

2018-06-05 12:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市2014年的長、短期債務高達124.29億元，人均負債3萬585元，創下歷史新高，市長林右昌今天在市務會議上宣布，他上任3年多來，長、短期債務減了28.52億元，降到95.77億元， 現在人均負債2.18萬元，財政狀況已來到全國前段班，林右昌說：「基隆市總預算不到雙北的十分之一，減債成果比台北還好，台北市錢很多，還錢沒什麼了不起，財政困難還能還債比較厲害。」

林右昌指出，基隆市2014年的長、短期債務高達124.29億元，負債比率一度高達49.5％，瀕臨舉債上限，「已經是進加護病房、裝了葉克膜了。」

「我不是醫生，但是把基隆的財政救回來了！」林右昌說，基隆財政狀況不好，產業與經濟結構許久沒有大幅更新與調整，城市公共建設老舊，很難在財政上有所突破，總預算不到雙北的十分之一，要減債難上加難，比其他直轄市難上很多倍。

林右昌說，上任後每年收支結餘超過12億元，2015年以來共爭取中央計畫型補助款114.21億元經費，並減少利息支出8800餘萬元，今年前瞻基礎建設計畫7.82億元，現在負債比率已經降到4成以下，來到第三級，人均負債2.18萬元。