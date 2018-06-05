競選經費有問題？柯文哲反擊姚立明：3次記者會你主持

談到競選經費一事，柯抨擊昔日競選總幹事姚立明，指姚主持當時3次競選經費公開記者會，「竟然還敢講我競選經費有問題，這實在太扯了！」（記者周彥妤攝）

2018-06-05 12:32

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲今天談到妻子陳佩琪向三立電視等人發出律師函一事，先說陳是個性很強的人，是否要吿會再討論，隨後柯也指媒體、名嘴對他不實指控從沒停過，並一一舉例，談到競選經費一事，柯也抨擊昔日競選總幹事姚立明，指姚主持當時3次競選經費公開記者會，「竟然還敢講我競選經費有問題，這實在太扯了！」他強調，此事是他到現在都還沒募款的原因，因為始終耿耿於懷，這也讓他對人性非常失望。

陳佩琪因不滿三立政論節目日前指柯有2000多萬元不明財產，昨向三立電視、主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元發出律師函，要求三立7日內刊報道歉，且三立須捐出200萬、陳、曾各捐150萬元給陳指定的慈善團體，否則將採取法律行動。

柯文哲今天上午出席家戶節水到府記者會，聯訪期間記者先問到陳佩琪發出律師函一事，柯說，陳是個性很強的人，且錢是她在管，此事等同踩她地雷，但是否要吿會再討論。

隨後，柯話鋒一轉談到，從去年世大運開始，就有很多不實新聞攻擊，政論節目再拿假新聞討論，變成惡性循環，每天抹黑、抹紅，看民調就知道其實還是有效。

他也一一舉例，就像世大運閉幕黑衣人事件，場內是憲兵及國安局處理，這兩者也不是他指揮，「我完全被栽贓」，可是媒體也是打一個月，一個月後國安局發了小小的聲明，問題是罵一個月還是有效；此外，最近議員黃向羣的哥哥跟他去中國，黃的哥哥被誤認是胡錦濤助理辛旗，「講的好像我們去大陸勾結共匪」，「拜託，那時還是台大醫師」，沒有這問題。

柯文哲也提到，最離譜的就是，郭台銘與柯文哲要搭檔競選正副總統組成的「郭柯配」，「拜託，到目前為止，連郭台銘一次也沒見過。」

此外，柯也說，政論節目指他競選經費有問題，「拿了500萬收據晃一晃，最後才說那是道具」；柯也抨擊昔日競選總幹事姚立明，「4年前，3次的競選經費公開記者會，都是你主持，你竟然還敢講我競選經費有問題，這實在太扯了！」他說，此事是他一直到現在都還沒募款的原因，因為始終耿耿於懷，這也讓他對人性非常失望。