亞太學院欠薪 立委、教師籲先停招再停辦

民進黨立委蔡培慧（右起）、高教工會秘書長陳政亮、立委鍾佳濱、亞太創意技術學院老師黃惠芝等人召開記者會，呼籲教育部重視該校師生的訴求。（記者廖振輝攝）

2018-06-05 12:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕亞太創意技術學院多科系停招，已經積欠教師薪水一個月，高教工會、亞太教師、立委今天召開記者會，呼籲應該「先停招、再停辦」，等學生都畢業後才能申請停辦，教育部應介入協助監督，保障學生和教師權益。

亞太創意技術學院紛爭不斷，亞太教師黃惠芝指出，怡盛集團2016年突然入主亞太學院，用7500萬取走十多億校產經營權，結果卻大量停招各科系，學生數量從3千多人，變成8、900人，現在面臨倒校狀況。一年多來，新董事會還逼迫學生轉學、休學、輟學，目前董事長和校長都閃辭，整個校務嚴重荒廢嚴重，學生還要兩年才會完全畢業。希望教育部、立委可以協助處理。

高教工會秘書長陳政亮表示，如果學校要停辦，應該要降低對師生衝擊，才不會影響學生受教權，也能讓老師因應。校方以現金不足為由，不僅積欠薪水，還將於今天下午派出律師，要求老師簽署自願離職同意書，學生都還在，為何把老師逼走？湯仁忠老師說，校方期待用60萬，把教職員清空，但很多學生都希望能在原校畢業，呼籲學校不應隨便在還有學生的狀況下，隨便清空老師，或者使用兼任老師充數。

民進黨立委蔡培慧要求，教育部應該要派公益董事進駐，不能放任怡盛集團和目前的學校董事會，應該要嚴密注意每個學校退場，避免集團覬覦校產。民進黨立委鍾佳濱表示，私校法在2007年修法，結果卻導致教育部現在反而沒辦法直接解除董事會，要向法院申請才能解除現任董事會職權，造成心存不良的董事會把學校搞爛。

與會者共同提出三原則：第一、保障亞太學生可以在原校、原系畢業，學校要等學生畢業後，才能停辦。第二、亞太教職員應該要保留到學生畢業為止，應開足夠的專業課程，不得以兼任教師充數。第三、亞太現有校產應以融資繼續辦學，現金不足不是立即停辦的藉口。