新北體育發展 唐聖捷：勿陷「獎牌數」迷思

時代力量提名、游泳選手出身的新北市議員參選人唐聖捷，希望把體育新觀念和專業帶入議會。（記者何玉華攝）

2018-06-05 12:13

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前指新北市體育成績下滑，新北市體育處反駁，指朱立倫上任後投入160億883萬元的體育經費，逐年改善運動環境，在今年全中運拿下6金2銀2銅佳績；不過，時代力量提名、游泳選手出身的新北市議員參選人唐聖捷對雙方的說法表示失望，他呼籲發展競技體育，別再陷入「獎牌數」迷思。

唐聖捷在臉書貼文指出，市府丟出了一個嚇人的160億元，但仔細算算一年約20億，再除以新北市約400萬人口，平均每人每年分到500元，這樣有很多嗎？最重要的是有沒有發在刀口上，例如:硬體建設外，體育相關的人才培育呢？有更多的經費讓基層教練的訓練觀念能與時俱進嗎？過去土法煉鋼、揠苗助長，教練動輒體罰、把吃苦當吃補的訓練方式可以開始改變了嗎？防護員機制落實了嗎？為何還是常常看到學校和家長，為了小選手的經費到處籌錢？

唐聖捷說，舉例的部分還只是競技體育的部分，還不包括全民運動；未來無論誰在新北市執政，要讓體育真正發展，必須從觀念開始改革起，別再陷入「體育成績」和「獎牌數」的迷思了。