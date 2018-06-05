韓國瑜又酸高雄 高市新聞局長引數據指新北才是又老又窮

2018-06-05 11:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜、接受週刊訪問時又說高雄又老又窮！？高市新聞局長張家興指出，新北市青年移出及老年人口增加是六都之最，促參招商成績更遠不及高雄，在國民黨長期治理下的新北市，才是真正又老又窮。

張家興指出，國民黨執政時期忽視區域平衡，又倉促推動六都升格，高雄市政府不得已舉債是為弭平縣市落差、促進高高平等，並完善基礎建設、改善投資環境，但市府嚴守財政紀律，更在去年完成市長民選24年以來首次零舉債、實質還債達10億元。

張家興並奉勸韓國瑜不只要衝選舉，也別忘了補充正確市政知識，惡意政治操作不僅傷害高雄市民，也否定市府團隊12年來努力，更顯示他對市政的錯誤認知、真正「姆湯」。

張家興表示，在人口結構面，從2010至2016年，新北市25至34歲青年人口減少11.8萬人、60-69歲老年人口增加19.3萬人，均為六都之最；高雄持續營造穩定就業環境，失業率由5.9%降至3.8%，代表減少2.7萬個失業人口，同時，勞保投保人數增加14.7萬，投保平均薪資也位列六都中段班，顯示高雄經濟轉型已收初步成效。

再以促參招商表現而言，高雄致力扭轉重工業宿命，持續推動產業轉型，成功吸引民間投資意向，陳菊市長任內促參招商高達千億，近3年促參簽約金額也均在百億以上，2015年達260億為六都第一，新北市簽約金額不到高雄一半2016年更只有高雄的五分之一。