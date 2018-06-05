監委提案調查年改 綠委批違憲、濫權

李俊俋召開記者會批評，監委針對立法院未通過的法案提出調查報告有干涉立法院職權嫌疑（李俊俋辦公室提供）

2018-06-05 11:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委李俊俋今召開「不利益迴避又違憲越權：監委恣意濫權再添一樁？」記者會，痛批監委劉德勳、包宗和與仉桂美針對公教年改展開調查一事，是監察院干涉立法院職權、違反五權分立原則，他並敬告監委「做你該做的事」，在監察院沒有廢除之前，不要破壞憲政分立。

李俊俋今召開記者會指出，馬英九提名的三位監委劉德勳、包宗和、仉桂美，針對公教年改提起調查，並提出調查報告主張對軍公教年改，應由監察院提出釋憲聲請一事，恐有違利益迴避原則；李俊俋說，監察法施行細則第3條規定，書狀或案件之當事人為其本人或其配偶、前配偶、訂有婚約者或與其有五親等內血親、三親等內姻親或曾有此親屬關係者，應自行迴避。

李俊俋說，包宗和過去在台大任教超過30年，劉德勳擔任監委前，也在公務體系擔任超過30年的高階文官，都是年金改革的利益關係人，「為什麼不用迴避？」他質疑，三個委員中至少有兩位與公教改革密切相關，這樣符合監察法施行細則及監察院自律規範嗎？用這樣的背景經歷來調查年金改革合適嗎？

李俊俋也提到，立法院日前才完成軍人年改法案初審，監察院的調查報告居然已經出來；李俊俋說，監察院只有事後權、沒有事前權，在立法院還沒通過軍改前，監委怎麼有權提出調查報告。

李俊俋並強調，若立法院通過的法案，監察院不滿意就能提出釋憲案，將會嚴重破壞權力分立，他提醒監委，「你們不是民意機關，立法院怎麼立法，你們無權過問」。