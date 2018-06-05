陳佩琪未先知會要提告？柯文哲：她是個性很強的人

2018-06-05 11:56

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪因不滿三立政論節目日前指柯有2000多萬不明財產，昨正式向三立電視、節目主持人陳斐娟及來賓律師曾勁元發出律師函，要求三立7日內在指定媒體的頭版刊登半版道歉啟事，且三立須捐出200萬、陳、曾各捐150萬給陳佩琪指定的慈善團體，否則將採取法律行動。陳佩琪昨晚也在臉書發文，強調是否提告無須柯同意；柯文哲今受訪說，陳是個性很強的人，且錢是她在管，此事等同踩她地雷，但是否要吿會再討論。

柯文哲今天上午出席家戶節水到府記者會，聯訪時有記者提問，太太現在要求三立電視、主持人及來賓律師，在報紙刊登道歉啟事，並捐錢給指定慈善團體，是否代表日前與陳溝通無效？柯表示，昨天有問太太，要吿是否應該事先通知他一下？柯說，陳是個性很強的人，會再試著溝通。

媒體追問，太太是在幫你為何不讓她吿？柯說，「真的要吿，每一間也吿不完，這個算她運氣不好」；如果是他個人，可能看到唸幾句就算了，問題是「家裡的錢都是她管，講到這等於踩到地雷。」

記者也問，陳說要吿不需要你同意，柯笑說，會想辦法跟她溝通；另有記者問到，陳佩琪昨天是睽違3年來首次在自己的臉書發文，這代表以後也會開始用嗎？柯笑稱，會勸她少用啦！

此外，現場記者也問，檢視選舉補助款中，柯捐出的、被罰款要繳的，都超過補助款。柯說，自己提早停止募款，想說錢夠了，但到最後人家又丟出一堆帳單，也不可能不付錢；他強調，自己跟太太都是台大醫學系畢業，當醫生也有30年，也沒什麼大花費，就算家裡有幾千萬，也是很正常的事，甚至有上億也有可能，媒體就是亂打一通。

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