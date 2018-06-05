東吳大學全球徵對聯 馬英九應邀出下聯...

前總統馬英九。（資料照）

2018-06-05 11:38

〔記者林良昇／台北報導〕東吳大學中文系舉辦全球徵聯比賽，邀請前總統馬英九與會，東吳大學中文系公佈去年徵聯比賽上聯「一例一休休得正」首獎，下聯是「多薪多假假終成」，馬英九也公佈今年全球徵聯比賽題目，馬以兩岸關係為題，出「兩岸同源亦競亦合亦共榮」來徵求上聯。

東吳大學中文系舉辦全球徵聯比賽，今公佈去年題目「一例一休休得正」徵求下聯的前三名得獎作品，第一名為「多薪多假假終成」、第二名為「無權無勢勢難翻」、第三名為「同婚同志志難成」。

馬英九致詞時表示，去年的這個題目獲得很多回響，全世界七千多種語言，大部分都是拼音語言，中文是非拼音，全世界少見，單體、單音的特色，發展出對聯這樣的文學形式，馬並舉出許多對聯的例子，稱他父親很會做對聯，但家人就不教他，說太浪費時間，因為會玩很久，玩物喪志。

會中也公佈今年馬英九出的全球徵聯題目為「兩岸同源亦競亦合亦共榮」，徵求上聯。

馬英九說，兩岸早年雙方是敵對的，從民國76年開放台灣地區民眾到到大陸探親，雙方關係越來越密切，在他任內兩岸簽了23個協議，來台灣訪問的大陸觀光客從30萬人增加到410萬人，來台的學生從823人增加到4萬2500人，觀光客增加14倍，學生增加50倍，有史以來台灣跟大陸的互動沒有那麼密切過。

馬英九表示，這二年情況改變，學生減少了點，觀光客減少很多，減少180萬到200萬人，觀光業叫苦連天，他希望未來有所改善，「兩岸同源」，以前在戰場上競爭，現在用和平的方式競爭。

馬英九表示，他看到國台辦發言，國台辦說兩岸間是制度上的競爭，要比賽看誰能讓人民生活過得很好，「這話是我們2、30年前講的，代表情況有些改變了，希望到最後我們能共享繁榮。