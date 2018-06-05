呂秀蓮跟民進黨說bye 蘇貞昌：很多人不真正尊重她

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今上午到輔仁大學接受輔大之聲的專訪。（記者葉冠妤攝）

2018-06-05 11:09

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今上午到輔仁大學接受學生廣播電台輔大之聲的專訪，會後談及前副總統呂秀蓮日前跟民進黨說「Bye Bye」一事，蘇貞昌表示，呂副總統是很難得的大前輩、大人才，但很多人不真正了解她、尊重她，其實應該要大為尊敬、多與她溝通，也希望呂給民進黨多一些包容，放輕鬆一點。

蘇貞昌表示，呂秀蓮是難得的前輩與人才，早年聽呂辯論高跟鞋，為女權奔走呼告，實在很敬佩，一路走來不論在思想、政治上，甚至她被關押時所織的毛線衣，在很多方面都令人敬佩。

蘇說，當然有時候呂秀蓮的肺腑之言或所講的話，大家都還沒感覺到她的重要性，或者還聽不懂，不過他總覺得要對呂副總統大為尊敬，「要多多聽她的話、好好想想。」

蘇貞昌也對呂秀蓮喊話，他說大家都走一輩子到這裡了，黨其實也是大家的集合，難免意見、態度各方面會有雜沓，「這不就是我們爭取民主一定會碰到的事嗎？」拜託呂副總統多多包容、放輕鬆一點。

至於是否擔心呂秀蓮退黨會衝擊選情？蘇貞昌表示，不要什麼事情都用選情來考量，其實呂副總統心中有比選情更高的東西，她一直是一個非常立足台灣、放眼世界的人，很多人不是真正尊重她、了解她，還是由衷希望大家多尊敬呂副總統，多多和她溝通，我也拜託呂副總統多給民進黨一些包容，讓民進黨好，能夠更接近她的期待。