再釋利多！？外媒爆美國將改變對台軍售模式...

《路透社》指出，美國可能會改變對台軍售模式，對台將是利多。圖為阿帕契直升機作戰隊。（軍聞社提供）

2018-06-05 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國作為台灣最主要的軍武供應國，其軍售方式一直是以「包裹」方式進行，如今這樣的作法可能發生變化，改以「個案」軍售，對台灣來說是一項利多。

根據《路透》報導，川普政府上任後已同意14億美元對台軍售，加上簽署「台灣旅行法」，允許台美政府高層互訪，此舉無疑觸怒北京，以及任命友台人士波頓（John Bolton）為國安顧問。如今可能再有新措施，那就是改變對台軍售模式。

報導中提到，有美國官員透露，華府可能改變對台軍售模式，從現今的包裹軍售改為個案軍售。美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）認為，捨棄包裹軍售對台將是一項利多，個安處理能夠更加符合台灣防務上的需求，對待台灣更像是一般的夥伴。儒伯說，「當有差異化的對待台灣時，我們將使自己陷入困境，而這也開啟了軍售政治化的一扇門。」

軍事專家表示，台灣與中國的軍事平衡已在近年打破，除非美國能夠快速協防，否則中國將輕而易舉攻克台灣。雖然美國依法律有責任讓台灣能夠自我防衛，但當兩岸發生戰爭時，美國是否會親自介入仍是未知數。